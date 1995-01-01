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    Газизов: «Во втором тайме игры с «Крыльями» много матерился, потому что сильно нервничал. Прошу прощения»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился эмоциями от победы на «Крыльями Советов» (2:1) в матче третьего тура РПЛ, которая стала для башкирской команды первой в этом сезоне.

    «Во втором тайме нервничал очень сильно, много матерился. Это эмоции, за это любим футбол. Прошу прощения у всех, кто слышал мои выражения.

    Тяжело даются очки, но сейчас полегче нам стало дышать. Первый тайм был показательным: забили два гола, а во втором опять нервы начинаются.

    Радует, что много забиваем, будем работать. Игра есть, пришли болельщики – это самый важный фактор. Это общая победа. Спасибо тренерскому штабу, всем, кто пришeл, болел, смотрел по телевизору. К Евсееву никаких вопросов, полное доверие.

    Почва под разговорами, что Круговой близок к переходу в «Зенит», есть, но давайте подождeм», – сказал Газизов.

    • «Уфа» набрала три очка и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице.
    • В четвертом туре уфимцы в гостях сыграют с «Сочи».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +193

      Spinorr 16 минут назад

      Ладно, не обосцался на нервах то. Прощаем.

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