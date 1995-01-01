Газизов: «Во втором тайме игры с «Крыльями» много матерился, потому что сильно нервничал. Прошу прощения»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился эмоциями от победы на «Крыльями Советов» (2:1) в матче третьего тура РПЛ, которая стала для башкирской команды первой в этом сезоне.

«Во втором тайме нервничал очень сильно, много матерился. Это эмоции, за это любим футбол. Прошу прощения у всех, кто слышал мои выражения.

Тяжело даются очки, но сейчас полегче нам стало дышать. Первый тайм был показательным: забили два гола, а во втором опять нервы начинаются.

Радует, что много забиваем, будем работать. Игра есть, пришли болельщики – это самый важный фактор. Это общая победа. Спасибо тренерскому штабу, всем, кто пришeл, болел, смотрел по телевизору. К Евсееву никаких вопросов, полное доверие.

Почва под разговорами, что Круговой близок к переходу в «Зенит», есть, но давайте подождeм», – сказал Газизов.