Григорян: «Смысл говорить о «Спартаке»? C ним надо играть»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в третьем туре РПЛ.

«Пускай игра покажет, какие нюансы мы подметили у «Спартака». Смысл говорить о нем? C ним надо играть. Давайте закончим тактические разборы, я уже все разобрал ранее.

Сыграет ли Бенито? Сегодня не тот случай», – сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».