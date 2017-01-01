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    Григорян: «Смысл говорить о «Спартаке»? C ним надо играть»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в третьем туре РПЛ.

    «Пускай игра покажет, какие нюансы мы подметили у «Спартака». Смысл говорить о нем? C ним надо играть. Давайте закончим тактические разборы, я уже все разобрал ранее.

    Сыграет ли Бенито? Сегодня не тот случай», – сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Встреча «Тамбов» – «Спартак» началась в 16:30 на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • После двух туров москвичи набрали четыре очка, тамбовчане – ноль.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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