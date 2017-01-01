Рыбус готов завершить карьеру в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус заявил, что готов выступать за московский клуб до окончания игровой карьеры.

– Когда заканчивается ваш контракт с «Локомотивом»?

- Через год.

– Что дальше?

– Надеюсь, подпишу новый контракт. Меня в «Локомотиве» все устраивает. Готов играть здесь до конца карьеры.

Рыбус выступает за «Локомотив» с лета 2017 года.

С тех пор поляк сыграл 50 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

В августе футболисту исполнится 30 лет.

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