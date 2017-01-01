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    Рыбус готов завершить карьеру в «Локомотиве»

    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус заявил, что готов выступать за московский клуб до окончания игровой карьеры.

    – Когда заканчивается ваш контракт с «Локомотивом»?

    - Через год.

    – Что дальше?

    – Надеюсь, подпишу новый контракт. Меня в «Локомотиве» все устраивает. Готов играть здесь до конца карьеры.

    • Рыбус выступает за «Локомотив» с лета 2017 года.
    • С тех пор поляк сыграл 50 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
    • В августе футболисту исполнится 30 лет.

    Рыбус: «Увидел, как играет Семин и обалдел. Человеку 70 лет – а он в полном порядке»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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