Симеоне – о победе над «Реалом» со счетом 7:3: «Не рассматриваю итог прошедшего матча как реальное соотношение сил»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями после разгромной победы над «Реалом» в матче Международного кубка чемпионов.

«Я не делаю поспешных выводов. Да, мы провели отличный матч, показали хорошую реализацию. Игроки проявили энтузиазм. Но всегда есть что улучшить. Помимо трех забитых голов «Реал» настойчиво атаковал и создавал моменты. Так что работать есть над чем.

Я не рассматриваю итог прошедшего матча как реальное соотношение сил. Мы хорошо подготовились к игре. Зная «Реал», старались найти его слабые места», – сказал Симеоне.