Йович получил травму в матче с «Атлетико»

Нападающий «Реала» Лука Йович выбыл на неопределенный срок из-за травмы.
Серб получил повреждение в середине первого тайма матча Международного кубка чемпионов против «Атлетико» в результате столкновения с вратарем соперника Яном Облаком.
По информации Goal.com, у 21-летнего футболиста возникли проблемы с левым голеностопом. Сроки его восстановления станут известны после прохождения медобследования.
- «Реал» проиграл «Атлетико» со счетом 3:7.
- Мадридский клуб купил Йовича этим летом за 60 миллионов евро.