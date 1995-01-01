Йович получил травму в матче с «Атлетико»

Нападающий «Реала» Лука Йович выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Серб получил повреждение в середине первого тайма матча Международного кубка чемпионов против «Атлетико» в результате столкновения с вратарем соперника Яном Облаком.

По информации Goal.com, у 21-летнего футболиста возникли проблемы с левым голеностопом. Сроки его восстановления станут известны после прохождения медобследования.