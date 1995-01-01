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    Йович получил травму в матче с «Атлетико»

    Нападающий «Реала» Лука Йович выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

    Серб получил повреждение в середине первого тайма матча Международного кубка чемпионов против «Атлетико» в результате столкновения с вратарем соперника Яном Облаком.

    По информации Goal.com, у 21-летнего футболиста возникли проблемы с левым голеностопом. Сроки его восстановления станут известны после прохождения медобследования.

    • «Реал» проиграл «Атлетико» со счетом 3:7.
    • Мадридский клуб купил Йовича этим летом за 60 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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