UOL Esporte: «Арсенал» и «Наполи» ведут борьбу за лучшего бомбардира Кубка Америки-2019 Эвертона

Нападающий «Гремио» Эвертон может продолжить карьеру в Англии или Италии.

По информации UOL Esporte, у бразильца есть предложения от «Арсенала» и «Наполи». Оба клуба готовы заплатить за него 40 миллионов евро.

Сам футболист отдает предпочтение лондонской команде.