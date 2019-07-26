UOL Esporte: «Арсенал» и «Наполи» ведут борьбу за лучшего бомбардира Кубка Америки-2019 Эвертона

Нападающий «Гремио» Эвертон может продолжить карьеру в Англии или Италии.
По информации UOL Esporte, у бразильца есть предложения от «Арсенала» и «Наполи». Оба клуба готовы заплатить за него 40 миллионов евро.
Сам футболист отдает предпочтение лондонской команде.
- Эвертон стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019. Он забил три мяча в шести играх.
- 23-летний форвард дебютировал за «Гремио» в апреле 2014 года, с тех пор провел 150 матчей и отличился 38 голами.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: UOL Esporte
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