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    UOL Esporte: «Арсенал» и «Наполи» ведут борьбу за лучшего бомбардира Кубка Америки-2019 Эвертона

    Нападающий «Гремио» Эвертон может продолжить карьеру в Англии или Италии.

    По информации UOL Esporte, у бразильца есть предложения от «Арсенала» и «Наполи». Оба клуба готовы заплатить за него 40 миллионов евро.

    Сам футболист отдает предпочтение лондонской команде.

    • Эвертон стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019. Он забил три мяча в шести играх.
    • 23-летний форвард дебютировал за «Гремио» в апреле 2014 года, с тех пор провел 150 матчей и отличился 38 голами.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Источник: UOL Esporte

    Бразильское интернет-издание, принадлежащее UOL – крупнейшему в мире португалоязычнму порталу. Аудитория в твиттере – более миллиона подписчиков.

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