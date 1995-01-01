Форвард «Лилля» Леау близок к трансферу в «Милан» за 35 миллионов

«Милан» договорился о переходе нападающего «Лилля» Рафаэля Леау, пишет Football Italia. Итальянцы заплатят за португальца 35 миллионов евро.
«Лилль» при этом получит 20 процентов вырученный суммы от последующей продажи Леау. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование для миланцев.
- 20-летний Леау выступает за «Лилль» с прошлого года.
- В минувшем сезоне Лиги 1 португалец провел 24 матча, забил восемь голов, сделал три результативные передачи.
- «Милан» в новом сезоне не выступит в еврокубках.