Форвард «Лилля» Леау близок к трансферу в «Милан» за 35 миллионов

«Милан» договорился о переходе нападающего «Лилля» Рафаэля Леау, пишет Football Italia. Итальянцы заплатят за португальца 35 миллионов евро.

«Лилль» при этом получит 20 процентов вырученный суммы от последующей продажи Леау. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование для миланцев.