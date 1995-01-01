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    Форвард «Лилля» Леау близок к трансферу в «Милан» за 35 миллионов

    «Милан» договорился о переходе нападающего «Лилля» Рафаэля Леау, пишет Football Italia. Итальянцы заплатят за португальца 35 миллионов евро.

    «Лилль» при этом получит 20 процентов вырученный суммы от последующей продажи Леау. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование для миланцев.

    • 20-летний Леау выступает за «Лилль» с прошлого года.
    • В минувшем сезоне Лиги 1 португалец провел 24 матча, забил восемь голов, сделал три результативные передачи.
    • «Милан» в новом сезоне не выступит в еврокубках.

    Источник: Football Italia

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