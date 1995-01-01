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    Паршивлюк – о матче с «Уралом»: «Понимали, что нет права на ошибку»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк оценил результат матча третьего тура РПЛ против «Урала» (2:0). Это первая победа москвичей в сезоне.

    – Первая победа «Динамо» на новом стадионе. Почему раньше не получалось?

    – Не знаю, что не получалось. Новые футболисты, новая команда, первые туры. Первый тайм у Туле тоже был хороший, а после перерыва что-то не получилось. Сегодня была цельная игра. Мы вышли и понимали, что у нас нет первая на ошибку. Игра домашняя, при своих болельщиках. Нужно было реабилитироваться за неудачный матч с «Рубином». Нам это удалось, поэтому такой результат.

    • Москвичи идут в таблице восьмыми.
    • Ближайший соперник «Динамо» – «Спартак».
    • Паршивлюк – воспитанник «Спартака».

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    Источник: «Советский спорт»

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