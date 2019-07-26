«Ждем вас дома!». Фанаты «Динамо» пригласили вдову Яшина на «ВТБ Арену»

Болельщики «Динамо» на матче третьего тура РПЛ против «Урала» (2:0) разместили несколько баннеров. В одном из них фанаты пригласили на «ВТБ Арену», открытую в этом году, вдову бывшего вратаря команды Льва Яшина Валентину Тимофеевну.

«Валентина Тимофеевна, ждeм вас дома!» – гласила надпись на растяжке.

Яшин всю карьеру (1950-1971 годы) провел в «Динамо».

Вратарь – олимпийский чемпион 1956 года (Мельбурн).

«Динамо» в РПЛ идет восьмым.

Хохлов поработал: «Динамо» побило лидера. Но дальше – проблемы и жуткий календарь