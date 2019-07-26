Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Глушаков не сыграет с «Рубином» из-за микронадрыва мышцы

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не примет участия в матче третьего тура РПЛ с «Рубином».

    Как сообщил вице-президент грозненцев Ахмед Айдамиров, футболист восстанавливается от микронадрыва мышцы.

    «Глушаков продолжает восстанавливаться от травмы. У него микронадрыв мышцы. Он может бегать, но пока остаются болевые ощущения. Ожидаем, что через неделю он сможет присоединиться к общей группе. Поэтому в ближайшем матче он не сыграет. Все остальные здоровы и готовятся к «Рубину» в общей группе», – сказал Айдамиров.

    • Глушаков перешел в «Ахмат» из «Спартака» этим летом на правах свободного агента.
    • В текущем сезоне 32-летний хавбек на поле еще не выходил.
    • Встреча «Рубин» – «Ахмат» состоится в понедельник, 29 июля, и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:32
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1191

      x-x-x-x-x 3 минуты назад

      Работает так как и платять. То есть на 30 000 руб.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4956

      Т34 4 минуты назад

      Глушаков так широко шагал в Ахмат, что порвал задницу, вот это и есть микроразрыв мышцы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +570

      Muboraksho 9 минут назад

      Ну не дай бог опять 0:3. Глушаков ждет момента когда заблестеть. Желаем скорого выздоровления и показа хорошей игры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1997

      Evgeni1952 35 минут назад

      Да он согласен вообще не играть и получать бабки.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79118
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72730
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru