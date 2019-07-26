Глушаков не сыграет с «Рубином» из-за микронадрыва мышцы

Работает так как и платять. То есть на 30 000 руб.)))
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не примет участия в матче третьего тура РПЛ с «Рубином».
Как сообщил вице-президент грозненцев Ахмед Айдамиров, футболист восстанавливается от микронадрыва мышцы.
«Глушаков продолжает восстанавливаться от травмы. У него микронадрыв мышцы. Он может бегать, но пока остаются болевые ощущения. Ожидаем, что через неделю он сможет присоединиться к общей группе. Поэтому в ближайшем матче он не сыграет. Все остальные здоровы и готовятся к «Рубину» в общей группе», – сказал Айдамиров.
- Глушаков перешел в «Ахмат» из «Спартака» этим летом на правах свободного агента.
- В текущем сезоне 32-летний хавбек на поле еще не выходил.
- Встреча «Рубин» – «Ахмат» состоится в понедельник, 29 июля, и начнется в 20:00 по московскому времени.