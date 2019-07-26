Глушаков не сыграет с «Рубином» из-за микронадрыва мышцы

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не примет участия в матче третьего тура РПЛ с «Рубином».

Как сообщил вице-президент грозненцев Ахмед Айдамиров, футболист восстанавливается от микронадрыва мышцы.

«Глушаков продолжает восстанавливаться от травмы. У него микронадрыв мышцы. Он может бегать, но пока остаются болевые ощущения. Ожидаем, что через неделю он сможет присоединиться к общей группе. Поэтому в ближайшем матче он не сыграет. Все остальные здоровы и готовятся к «Рубину» в общей группе», – сказал Айдамиров.