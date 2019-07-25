Фелиш избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о состоянии 19-летнего португальского полузащитника Жоау Фелиша.

«У него небольшое повреждение. Он получил сильный удар, и нам нужно точно знать, что все хорошо. Утром Фелиш уже тренировался без ограничений. Я ожидаю, что 27 июля он проведет какое-то время на поле в матче с «Реалом» или начнет игру с самого начала», – цитирует Симеоне Marca.

Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико», проведя на поле 27 минут.

«Атлетико» сыграет с «Реалом» в Международном кубке чемпионов 27 июля.