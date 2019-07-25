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    Фелиш избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Реалом»

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о состоянии 19-летнего португальского полузащитника Жоау Фелиша.

    «У него небольшое повреждение. Он получил сильный удар, и нам нужно точно знать, что все хорошо. Утром Фелиш уже тренировался без ограничений. Я ожидаю, что 27 июля он проведет какое-то время на поле в матче с «Реалом» или начнет игру с самого начала», – цитирует Симеоне Marca.

    Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико», проведя на поле 27 минут.

    «Атлетико» сыграет с «Реалом» в Международном кубке чемпионов 27 июля.

    • Фелиш перешел в «Атлетико» из «Бенфики» в летнее трансферное окно за 120 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне португалец забил 20 голов и отдал 11 результативных передач в 43 матчах.

    Источник: Marca

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