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    Матч «Тамбов» – «Спартак» сопроводят около 300 сотрудников Росгвардии

    Матч 3-го тура РПЛ «Тамбов»«Спартак» на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске обслужат около 300 сотрудников Росгвардии.

    В городе ожидают приезд более четырех тысяч активных болельщиков «Спартака».

    Клубная пресс-служба «Тамбова» заявила о более 30 тысячи проданных билетов на матч.

    • В прошлом туре в Ростове-на-Дону после игры «Ростова» со «Спартаком» произошел конфликт болельщиков московской команды с сотрудниками ОМОНа.
    • Фанатов избили с помощью дубинок и оглушали электрошокерами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1433

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Тамбов вперед, надерите мясным жепу.
      Или как , опять скандал и победа Спартака?
      :)))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2602

      Путник 13 1 час назад

      Надо ещё колючую проволоку намотать и ток постить ..и вышки с пулемётами..шаг влево или право стрелять без предупреждения ..Страна превращается в тюрьму под неусыпным взором солнцеликого плешивого..

      -3
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      Рейтинг: +6797

      Skull_Boy > Путник 13 4 минуты назад

      Пока человек так 10 не завалят этого быдла ничего путного не выйдет и правильно делают, что тушат их, а этим посрать и главное по буянить, подраться с ментами, докопаться до стюардов и поорать, как дауны и им начхать, что есть и другие люди, которые просто пришли посмотреть футбол с семьей и если это хрень повторится в Саранске, то Спартаку будет очень хреново с пустыми трибунами сидеть, а как говорится из-за одного дол6ае_6а страдают все, и были такие приколы в Питере еще на Петровиче, как менты от3,14здили их хорошенько до полусмерти и теперь тишина на трибунах и после матчей все мирно расходятся

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