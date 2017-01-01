Матч «Тамбов» – «Спартак» сопроводят около 300 сотрудников Росгвардии

Матч 3-го тура РПЛ «Тамбов» – «Спартак» на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске обслужат около 300 сотрудников Росгвардии.

В городе ожидают приезд более четырех тысяч активных болельщиков «Спартака».

Клубная пресс-служба «Тамбова» заявила о более 30 тысячи проданных билетов на матч.