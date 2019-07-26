Marca: «Барселона» готова избавиться от Видаля и Ракитича

Полузащитники «Барселоны» Артуро Видаль и Иван Ракитич могут в ближайшее время покинуть каталонский клуб.

По информации Marca, оба игрока входят в список тех, с которыми руководство «Барселоны» готово расстаться.

Этим летом команду пополнил Френки де Йонг и с приездом голландца на три позиции в центральной линии конкуренция из девяти футболистов.

Интерес к Видалю обозначит миланский «Интер», который рассматривает чилийца в качестве замены Радже Наингголану.

В это же время Ракитич настроен остаться в каталонском клубе.