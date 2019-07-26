Marca: «Барселона» готова избавиться от Видаля и Ракитича

Полузащитники «Барселоны» Артуро Видаль и Иван Ракитич могут в ближайшее время покинуть каталонский клуб.
По информации Marca, оба игрока входят в список тех, с которыми руководство «Барселоны» готово расстаться.
Этим летом команду пополнил Френки де Йонг и с приездом голландца на три позиции в центральной линии конкуренция из девяти футболистов.
Интерес к Видалю обозначит миланский «Интер», который рассматривает чилийца в качестве замены Радже Наингголану.
В это же время Ракитич настроен остаться в каталонском клубе.
- Контракт Видаля и Ракитича с «Барселоной» рассчитан до 2021 года.
- В минувшем сезоне чилиец сыграл в 53 матчах, забил три гола и сделал семь результативных передач.
- Хорват же сыграл 34 матча в Примере, забил три гола и отдал пять ассистов.