Фанат «Тоттенхэма» потроллил Озила, сравнив его с пустым местом. Немец ответил шуткой про отсутствие трофеев

11 лет без трофеев, у нас тут некоторые и по 18 лет ждут ))
Болельщик «Тоттенхэма» в твиттере подшутил над полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом.
Фанат опубликовал фото игроков «Тоттенхэма», подписав его: «Погодите, почему на нашей командной фотографии был Озил?», намекая на пустое место на снимке.
Ответил на колкость сам немецкий хавбек, написав: «Если посмотреть внимательно, то там [на пустом месте] можно увидеть вашу комнату с трофеями».
- «Тоттенхэм» в последний раз выигрывал трофей в 2008 году.
- Тогда команда стала обладателем Кубка лиги.
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— Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 25, 2019