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    Фанат «Тоттенхэма» потроллил Озила, сравнив его с пустым местом. Немец ответил шуткой про отсутствие трофеев

    Болельщик «Тоттенхэма» в твиттере подшутил над полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом.

    Фанат опубликовал фото игроков «Тоттенхэма», подписав его: «Погодите, почему на нашей командной фотографии был Озил?», намекая на пустое место на снимке.

    Ответил на колкость сам немецкий хавбек, написав: «Если посмотреть внимательно, то там [на пустом месте] можно увидеть вашу комнату с трофеями».

    • «Тоттенхэм» в последний раз выигрывал трофей в 2008 году.
    • Тогда команда стала обладателем Кубка лиги.

    Источник: Твиттер Месута Озила

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2485

      RotBerg 12 минут назад

      11 лет без трофеев, у нас тут некоторые и по 18 лет ждут ))

      0
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      Рейтинг: +359

      GSmall > RotBerg 7 минут назад

      А одни фармацевты и 100 лет)

      0
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