Фанат «Тоттенхэма» потроллил Озила, сравнив его с пустым местом. Немец ответил шуткой про отсутствие трофеев

Болельщик «Тоттенхэма» в твиттере подшутил над полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом.

Фанат опубликовал фото игроков «Тоттенхэма», подписав его: «Погодите, почему на нашей командной фотографии был Озил?», намекая на пустое место на снимке.

Ответил на колкость сам немецкий хавбек, написав: «Если посмотреть внимательно, то там [на пустом месте] можно увидеть вашу комнату с трофеями».

«Тоттенхэм» в последний раз выигрывал трофей в 2008 году.

Тогда команда стала обладателем Кубка лиги.