Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Комличенко забил в ворота «Ордабасы» в матче квалификации Лиги Европы

    В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Млада Болеслав» дома сыграла вничью с «Ордабасы» со счетом 1:1.

    В середине первого тайма казахстанская команда вышла вперед благодаря голу боснийца Мирзада Механовича. Однако чехи все же ушли от поражения усилиями Николая Комличенко. Россиянин отличился перед перерывом в компенсированное время.

    • Комличенко провел на поле все 90 минут.
    • В прошлом сезоне игрок сборной России забил за «Младу Болеслав» 29 мячей в 33 играх.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +656

      AHTUNGBOL 6 минут назад

      Такое ощущение, что наши клубы принципиально не хотят брать себе наших соотечественников, добившихся успехов за границей, дабы не пропагандировать отъезд других наших заметных игроков в обратном направлении...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79118
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72719
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru