Комличенко забил в ворота «Ордабасы» в матче квалификации Лиги Европы

Такое ощущение, что наши клубы принципиально не хотят брать себе наших соотечественников, добившихся успехов за границей, дабы не пропагандировать отъезд других наших заметных игроков в обратном направлении...
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Млада Болеслав» дома сыграла вничью с «Ордабасы» со счетом 1:1.
В середине первого тайма казахстанская команда вышла вперед благодаря голу боснийца Мирзада Механовича. Однако чехи все же ушли от поражения усилиями Николая Комличенко. Россиянин отличился перед перерывом в компенсированное время.
- Комличенко провел на поле все 90 минут.
- В прошлом сезоне игрок сборной России забил за «Младу Болеслав» 29 мячей в 33 играх.