Комличенко забил в ворота «Ордабасы» в матче квалификации Лиги Европы

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Млада Болеслав» дома сыграла вничью с «Ордабасы» со счетом 1:1.

В середине первого тайма казахстанская команда вышла вперед благодаря голу боснийца Мирзада Механовича. Однако чехи все же ушли от поражения усилиями Николая Комличенко. Россиянин отличился перед перерывом в компенсированное время.