«Рубин» подписал контракт с воспитанником «Локомотива» Кипиани

Рубин превращается в грузинский клуб
Вингер «Рустави» Николай Кипиани стал игроком «Рубина», сообщает официальный сайт клуба.
Детали трансфера и условия личного контракта пока неизвестны.
В казанской команде 22-летний футболист будет играть под 70-м номером.
- Кипиани – воспитанник «Локомотива».
- В 2016 году атакующий полузащитник покинул московский клуб, после чего выступал за «Этникос», «Эрмис» и «Омонию».
- К «Рустави» присоединился зимой 2019 года, сыграл 12 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
- Его рыночная стоимость – 200 тысяч евро.