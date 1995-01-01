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    «Рубин» подписал контракт с воспитанником «Локомотива» Кипиани

    Вингер «Рустави» Николай Кипиани стал игроком «Рубина», сообщает официальный сайт клуба.

    Детали трансфера и условия личного контракта пока неизвестны.

    В казанской команде 22-летний футболист будет играть под 70-м номером.

    • Кипиани – воспитанник «Локомотива».
    • В 2016 году атакующий полузащитник покинул московский клуб, после чего выступал за «Этникос», «Эрмис» и «Омонию».
    • К «Рустави» присоединился зимой 2019 года, сыграл 12 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
    • Его рыночная стоимость – 200 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 20:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10053

      Garrincha58 59 минут назад

      Рубин превращается в грузинский клуб

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2463

      AtticusFinch > Garrincha58 56 минут назад

      Или в фарм клуб дубля Локомотива)

      0
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      Рейтинг: +377

      tilham 1 час назад

      поживём увидим чего он стоит. а пока что пожелаем удачи

      0
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