«Рома» хочет купить Малкома. Год назад он в последний момент отказался переходить в римский клуб

«Рома» заинтересована в нападающем «Барселоны» Малкоме.

Римляне хотят арендовать 22-летнего игрока с возможностью выкупа. Спортивный директор итальянского клуба Джанлука Петрачи получил разрешение от клубного руководства на ведение переговоров с агентом бразильца Луисом Менезесом Гарсией.

В июле 2018 года «Рома» договорилась о трансфере Малкома из «Бордо». Футболист уже должен был вылететь в Рим, но в последний момент вмешалась «Барселона», предложившая за него 41 миллион евро. В конечном итоге «Бордо» и Малком выбрали вариант с переходом в каталонский клуб.