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    «Рома» хочет купить Малкома. Год назад он в последний момент отказался переходить в римский клуб

    «Рома» заинтересована в нападающем «Барселоны» Малкоме.

    Римляне хотят арендовать 22-летнего игрока с возможностью выкупа. Спортивный директор итальянского клуба Джанлука Петрачи получил разрешение от клубного руководства на ведение переговоров с агентом бразильца Луисом Менезесом Гарсией.

    В июле 2018 года «Рома» договорилась о трансфере Малкома из «Бордо». Футболист уже должен был вылететь в Рим, но в последний момент вмешалась «Барселона», предложившая за него 41 миллион евро. В конечном итоге «Бордо» и Малком выбрали вариант с переходом в каталонский клуб.

    • В сезоне-2018/19 форвард принял участие в 24-х матчах «Барселоны», забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1065

      Dizayner 1 час назад

      нахрена вам это бревно

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      Рейтинг: +4094

      hevbn 28 > Dizayner 50 минут назад

      Когда Салах уходил из Челси в Фиорентину так тоже много кто думал . Думаю что с Малкомом через пару лет может получиться тоже что и с Мохамедом, потому что в Бордо он был очень хорош , а в Барсе он банально не играл , при чем не потому ,что он был плох когда играл , а скорее потому что ему не доверяли играть в больших матчах.

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