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    «Рейтинг букмекеров»: доход ЦСКА за 2018 год – 26 миллионов долларов. В 2017-м было 28 миллионов убытка

    «Рейтинг букмекеров» опубликовал информацию о доходах ЦСКА за 2018 год, ссылаясь на отчетность материнской компании клуба.

    Чистая прибыль москвичей составила 25,915 миллиона долларов. 2017 год ЦСКА закончил с убытком в размере 27,929 миллиона. При этом выручка возросла на 31,4% – до 100,38 миллиона.

    Доход армейцев от генерального спонсора компании «Россети» увеличился на 86% – до 1,975 миллиона, но снизился от рекламы и других спонсоров – на 21% (до 19,6 миллиона). Выручка ЦСКА от телетрансляций тоже упала на 22,5% (до 22,64 миллиона).

    Доход клуба от трансферов – 33,7 миллиона долларов (в 2017-м было 14,4 миллиона). На переходе полузащитника Александра Головина в «Монако» ЦСКА заработал 35,28 миллиона долларов, на продаже нападающего Витиньо во «Фламенго» – 13,197 миллиона.

    Расходы на зарплату игрокам снизились на 18% – до 37,9 миллиона, в то время как выплаты тренерскому штабу возросли на 4,4% – до 13,2 миллиона.

    При этом ЦСКА до 1 августа обязан выплатить ВЭБ проценты по кредиту на строительство стадиона в размере 562,35 тысячи долларов.

    Стоимость «ВЭБ Арены» составила 350 миллионов. Доля участия ВЭБ – 240 миллионов при кредитной линии в 280 миллионов, которая была открыта московскому клубу в марте 2013 года с процентной ставкой 6,5% годовых и истекает в 2023 году.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9077

      vladimir-7 12 минут назад

      Скорее бы закончилась эта каторга по оплате долга за строительство
      стадиона ЦСКА.

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