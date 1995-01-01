«Рейтинг букмекеров»: доход ЦСКА за 2018 год – 26 миллионов долларов. В 2017-м было 28 миллионов убытка

«Рейтинг букмекеров» опубликовал информацию о доходах ЦСКА за 2018 год, ссылаясь на отчетность материнской компании клуба.

Чистая прибыль москвичей составила 25,915 миллиона долларов. 2017 год ЦСКА закончил с убытком в размере 27,929 миллиона. При этом выручка возросла на 31,4% – до 100,38 миллиона.

Доход армейцев от генерального спонсора компании «Россети» увеличился на 86% – до 1,975 миллиона, но снизился от рекламы и других спонсоров – на 21% (до 19,6 миллиона). Выручка ЦСКА от телетрансляций тоже упала на 22,5% (до 22,64 миллиона).

Доход клуба от трансферов – 33,7 миллиона долларов (в 2017-м было 14,4 миллиона). На переходе полузащитника Александра Головина в «Монако» ЦСКА заработал 35,28 миллиона долларов, на продаже нападающего Витиньо во «Фламенго» – 13,197 миллиона.

Расходы на зарплату игрокам снизились на 18% – до 37,9 миллиона, в то время как выплаты тренерскому штабу возросли на 4,4% – до 13,2 миллиона.

При этом ЦСКА до 1 августа обязан выплатить ВЭБ проценты по кредиту на строительство стадиона в размере 562,35 тысячи долларов.

Стоимость «ВЭБ Арены» составила 350 миллионов. Доля участия ВЭБ – 240 миллионов при кредитной линии в 280 миллионов, которая была открыта московскому клубу в марте 2013 года с процентной ставкой 6,5% годовых и истекает в 2023 году.