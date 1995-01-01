A Bola: капитан «Порту» Перейра поссорился с главным тренером и покинул расположение клуба. Через 2 недели матч с «Краснодаром»

Капитан «Порту» Данилу Перейра покинул расположение команды, сообщает A Bola.
По информации источника, футболист пошел на такой шаг из-за конфликта с главным тренером Сержиу Консейсау.
При этом официальный сайт клуба отрицает ссору между тренером и игроком, объясняя отсутствие последнего личными обстоятельствами.
- 7 августа «Порту» в гостях сыграет с «Краснодаром» в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
- Перейра выступает за «Порту» с 2015 года.
- В активе 27-летнего хавбека за четыре сезона 17 голов и семь результативных передач в 159 матчах.