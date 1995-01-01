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    A Bola: капитан «Порту» Перейра поссорился с главным тренером и покинул расположение клуба. Через 2 недели матч с «Краснодаром»

    Капитан «Порту» Данилу Перейра покинул расположение команды, сообщает A Bola.

    По информации источника, футболист пошел на такой шаг из-за конфликта с главным тренером Сержиу Консейсау.

    При этом официальный сайт клуба отрицает ссору между тренером и игроком, объясняя отсутствие последнего личными обстоятельствами.

    • 7 августа «Порту» в гостях сыграет с «Краснодаром» в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
    • Перейра выступает за «Порту» с 2015 года.
    • В активе 27-летнего хавбека за четыре сезона 17 голов и семь результативных передач в 159 матчах.

    Источник: A Bola

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