A Bola: капитан «Порту» Перейра поссорился с главным тренером и покинул расположение клуба. Через 2 недели матч с «Краснодаром»

Капитан «Порту» Данилу Перейра покинул расположение команды, сообщает A Bola.

По информации источника, футболист пошел на такой шаг из-за конфликта с главным тренером Сержиу Консейсау.

При этом официальный сайт клуба отрицает ссору между тренером и игроком, объясняя отсутствие последнего личными обстоятельствами.