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    «Арсенал» не продаст Обамеянга этим летом

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери исключил уход из клуба нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в текущее трансферное окно.

    «Мы очень довольны Обамеянгом и не хотим его продавать», – сказал Эмери.

    • Габонский форвард выступает за «Арсенал» с января 2018 года.
    • За полтора сезона Обамеянг забил 41 гол в 65 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
    • Неделю назад сообщалось о желании «Манчестер Юнайтед» усилиться бомбардиром «Арсенала».

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1064

      Dizayner 2 часа назад

      и правильно, толковый нап, зачем его продавать, извините за каламбур, но такая корова нужна самим)))

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