и правильно, толковый нап, зачем его продавать, извините за каламбур, но такая корова нужна самим)))
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери исключил уход из клуба нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в текущее трансферное окно.
«Мы очень довольны Обамеянгом и не хотим его продавать», – сказал Эмери.
- Габонский форвард выступает за «Арсенал» с января 2018 года.
- За полтора сезона Обамеянг забил 41 гол в 65 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
- Неделю назад сообщалось о желании «Манчестер Юнайтед» усилиться бомбардиром «Арсенала».