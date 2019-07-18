Marca: «МЮ» предложил 62 миллиона «Арсеналу» за Обамеянга

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг – ключевая цель «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно.
Клуб из Манчестера предложил 62 миллиона за нападающего.
По информации Tuttosport, габонец дал согласие на переход в «МЮ».
Как утверждает издание, это может ускорить продажу форварда «Юнайтед» Ромелу Лукаку в «Интер».
Миланцы уже сделали английскому клубу первое предложение по бельгийцу в размере 60 миллионов евро.
- Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в начале 2018 года за 64 миллиона евро.
- В прошлом сезоне 30-летний футболист провел за лондонцев 51 матч, забил 31 гол и сделал восемь результативных передач.