Marca: «МЮ» предложил 62 миллиона «Арсеналу» за Обамеянга

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг – ключевая цель «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно.

Клуб из Манчестера предложил 62 миллиона за нападающего.

По информации Tuttosport, габонец дал согласие на переход в «МЮ».

Как утверждает издание, это может ускорить продажу форварда «Юнайтед» Ромелу Лукаку в «Интер».

Миланцы уже сделали английскому клубу первое предложение по бельгийцу в размере 60 миллионов евро.