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    Marca: «МЮ» предложил 62 миллиона «Арсеналу» за Обамеянга

    Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг – ключевая цель «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно.

    Клуб из Манчестера предложил 62 миллиона за нападающего.

    По информации Tuttosport, габонец дал согласие на переход в «МЮ».

    Как утверждает издание, это может ускорить продажу форварда «Юнайтед» Ромелу Лукаку в «Интер».

    Миланцы уже сделали английскому клубу первое предложение по бельгийцу в размере 60 миллионов евро.

    • Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в начале 2018 года за 64 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне 30-летний футболист провел за лондонцев 51 матч, забил 31 гол и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Marca

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