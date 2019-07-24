Сако хочет взыскать с ВАДА 13 миллионов. В 2016 году он пропустил финал Лиги Европы из-за ошибки в допинг-пробах

Защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако подал иск на ВАДА (Всемирной антидопинговое агенство). В 2016 году агенство дисквалифицировало его на 30 дней за использование запрещенного препарата, но позже признало, что ошиблось.

Сако намерен взыскать 13 миллионов фунтов стерлингов с организации. В апреле 2016 года он был игроком «Ливерпуля», и сотрудники ВАДА обнаружили у него в организме запрещенный жиросжигающий препарат (хигенамин).

Футболиста дисквалифицировали на месяц, из-за чего он пропустил финал Лиги Европы против «Севильи» (1:3). Также он не попал в заявку сборной Франции на Евро-2016. Игрок связывает это с дисквалификацией.

Позже УЕФА оправдал футболиста и признал, что вещество не входит в список запрещенных.

Адвокаты Сако в суде заявили, что дисквалификация отразилась на его карьере и доходах.