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    Сако хочет взыскать с ВАДА 13 миллионов. В 2016 году он пропустил финал Лиги Европы из-за ошибки в допинг-пробах

    Защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако подал иск на ВАДА (Всемирной антидопинговое агенство). В 2016 году агенство дисквалифицировало его на 30 дней за использование запрещенного препарата, но позже признало, что ошиблось.

    Сако намерен взыскать 13 миллионов фунтов стерлингов с организации. В апреле 2016 года он был игроком «Ливерпуля», и сотрудники ВАДА обнаружили у него в организме запрещенный жиросжигающий препарат (хигенамин).

    Футболиста дисквалифицировали на месяц, из-за чего он пропустил финал Лиги Европы против «Севильи» (1:3). Также он не попал в заявку сборной Франции на Евро-2016. Игрок связывает это с дисквалификацией.

    Позже УЕФА оправдал футболиста и признал, что вещество не входит в список запрещенных.

    Адвокаты Сако в суде заявили, что дисквалификация отразилась на его карьере и доходах.

    Источник: The Telegraph

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