Sky Sports: травма Асенсио может помешать трансферу Себальоса из «Реала» в «Арсенал»

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос находится в Лондоне на медосмотре перед трансфером в «Арсенал». Об этом сообщает Sky Sports.
По данным источника, главный тренер лондонцев Унаи Эмери спасается того, что переход может сорваться из-за травмы полузащитника «Реала» Марко Асенсио. Во вторник игрок получил разрыв крестообразной связки.
- Sky Sports утверждает, что стороны уже согласовали аренду Себальоса на один сезон.
- В сезоне-2018/19 полузащитник провел за мадридцев 34 матча, забил три года и сделал две результативные передачи.
- Соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до июня 2023 года.