Sky Sports: травма Асенсио может помешать трансферу Себальоса из «Реала» в «Арсенал»

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос находится в Лондоне на медосмотре перед трансфером в «Арсенал». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, главный тренер лондонцев Унаи Эмери спасается того, что переход может сорваться из-за травмы полузащитника «Реала» Марко Асенсио. Во вторник игрок получил разрыв крестообразной связки.