Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Sky Sports: травма Асенсио может помешать трансферу Себальоса из «Реала» в «Арсенал»

    Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос находится в Лондоне на медосмотре перед трансфером в «Арсенал». Об этом сообщает Sky Sports.

    По данным источника, главный тренер лондонцев Унаи Эмери спасается того, что переход может сорваться из-за травмы полузащитника «Реала» Марко Асенсио. Во вторник игрок получил разрыв крестообразной связки.

    • Sky Sports утверждает, что стороны уже согласовали аренду Себальоса на один сезон.
    • В сезоне-2018/19 полузащитник провел за мадридцев 34 матча, забил три года и сделал две результативные передачи.
    • Соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до июня 2023 года.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79113
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72688
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru