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    Сульшер – о Погба: «Проблем нет. Мы благодарны, когда он играет в свой футбол»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос о том, есть ли пробелы в отношениях между клубом и полузащитником Полем Погба.

    «Нет [проблем]. Конечно, будет немного скептиков.

    Я и игроки подтверждаем, что проблем не было. Мы благодарны, когда он играет в свой футбол», – сказал Сульшер.

    • Sky Sports со ссылкой на Sky Italia сообщил, что спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи ведет переговоры по Погба.
    • В начале июля агент футболиста Мино Райола подтвердил информацию о том, что игрок хочет покинуть «МЮ».

    Источник: The Guardian

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