Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос о том, есть ли пробелы в отношениях между клубом и полузащитником Полем Погба.
«Нет [проблем]. Конечно, будет немного скептиков.
Я и игроки подтверждаем, что проблем не было. Мы благодарны, когда он играет в свой футбол», – сказал Сульшер.
- Sky Sports со ссылкой на Sky Italia сообщил, что спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи ведет переговоры по Погба.
- В начале июля агент футболиста Мино Райола подтвердил информацию о том, что игрок хочет покинуть «МЮ».