Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос о том, есть ли пробелы в отношениях между клубом и полузащитником Полем Погба.

«Нет [проблем]. Конечно, будет немного скептиков.

Я и игроки подтверждаем, что проблем не было. Мы благодарны, когда он играет в свой футбол», – сказал Сульшер.