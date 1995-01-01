Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, мне будет грустно. Надеюсь, он останется»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с контрактом форварда Лероя Сане.

«Два раза, три раза я говорил: мы хотим, чтобы он остался. Поэтому у него есть предложение о продлении контракта. Это не в наших руках. Соглашение хорошие, и если он захочет уйти, мне будет грустно. Надеюсь, он останется», – сказал Гвардиола.