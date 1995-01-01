Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, мне будет грустно. Надеюсь, он останется»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с контрактом форварда Лероя Сане.

    «Два раза, три раза я говорил: мы хотим, чтобы он остался. Поэтому у него есть предложение о продлении контракта. Это не в наших руках. Соглашение хорошие, и если он захочет уйти, мне будет грустно. Надеюсь, он останется», – сказал Гвардиола.

    • Футболистом интересуется «Бавария». Главный тренер клуба Нико Ковач сказал: «Мы сделаем все, чтобы осуществить этот переход».
    • Действующий контракт с Сане рассчитан до лета 2021 года.
    • В прошлом сезоне футболист провел 47 матчей на клубном уровне, забил 16 голов и сделал 18 ассистов.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:08
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79113
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72688
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru