Ковач: «Бавария» сделает все, чтобы подписать Сане»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач заявил, что клуб усердно работает над трансфером из «Манчестер Сити» полузащитника Лероя Сане.

Ранее Sky Sports сообщил, что английский клуб не планирует продавать немца и пока не получал по нему официальных предложения.

«Наши менеджеры показали четкий план, который был согласован. Мы очень сосредоточены и целеустремлены. Лерой знает, чего ожидать здесь. Если игрок с такими способностями переходит в «Баварию», он знает свои обязанности.

Вы можете видеть, что это тяжелый трансфер. Но я знаю, что наши люди работают над ним очень усердно. Мы сделаем все, чтобы осуществить этот переход. Мы все знаем, что Лерой Сане – игрок, о котором мы мечтаем. Общественность знает это, мы знаем это», – сказал Ковач.