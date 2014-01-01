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    Sky Sports: «Ман Сити» не получал предложений от «Баварии» по Сане. Клуб не хочет продавать игрока

    Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане может остаться в клубе, несмотря на интерес «Баварии». По информации Sky Sports, «Сити» не хочет продавать футболиста.

    «Ман Сити» провел переговоры с представителями футболиста о возможном трансфере в «Баварию». В Англии уверены, что игрок захочет продлить контракт с клубом. Соглашение между сторонами истекает в 2021 году.

    • Также Sky Sports утверждает, что «Сити» не получал официальных предложений от «Баварии» по трансферу футболиста.
    • Сейчас английский клуб находится в Гонконге и проводит предсезонный тур.
    • Информацию об интересе «Баварии» к футболисту в июне подтвердил Карл-Хайнц Румменигге (председатель правления мюнхенского клуба).

    Источник: Sky Sports

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