Sky Sports: «Ман Сити» не получал предложений от «Баварии» по Сане. Клуб не хочет продавать игрока

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане может остаться в клубе, несмотря на интерес «Баварии». По информации Sky Sports, «Сити» не хочет продавать футболиста.
«Ман Сити» провел переговоры с представителями футболиста о возможном трансфере в «Баварию». В Англии уверены, что игрок захочет продлить контракт с клубом. Соглашение между сторонами истекает в 2021 году.
- Также Sky Sports утверждает, что «Сити» не получал официальных предложений от «Баварии» по трансферу футболиста.
- Сейчас английский клуб находится в Гонконге и проводит предсезонный тур.
- Информацию об интересе «Баварии» к футболисту в июне подтвердил Карл-Хайнц Румменигге (председатель правления мюнхенского клуба).