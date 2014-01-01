Sky Sports: «Ман Сити» не получал предложений от «Баварии» по Сане. Клуб не хочет продавать игрока

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане может остаться в клубе, несмотря на интерес «Баварии». По информации Sky Sports, «Сити» не хочет продавать футболиста.

«Ман Сити» провел переговоры с представителями футболиста о возможном трансфере в «Баварию». В Англии уверены, что игрок захочет продлить контракт с клубом. Соглашение между сторонами истекает в 2021 году.