Семак: «РПЛ и ЛЧ – два совершенно разных турнира. К матчам группового этапа качество игры «Зенита» повысится»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об игре команды на старте сезона и выразил уверенность, что ее качество улучшится к матчам группового раунда Лиги чемпионов, который стартует в середине сентября.

В первых двух турах РПЛ петербуржцы одержали две победы над «Тамбовом» и «Сочи».

«Работать над улучшением игры нужно всегда, на данный момент мы только в начале пути. Сейчас всe происходит так, как и должно быть. Всегда непросто после каникул вкатываться в сезон. Без официальных матчей и регулярных тренировок игроки теряют форму, и нужно время, чтобы еe набрать. Но я доволен своими футболистами. Сейчас играют те, кто лучше готов. Но придeт время и других ребят, сезон длинный. Это рабочие моменты для любой команды.

К сожалению, мы проиграли матч за Суперкубок «Локомотиву» (2:3), но могли и выиграть его. На концовку матча нас не хватило, но это была одна игра, которая осталась в прошлом. Важно, что в чемпионате России мы стартовали с двух побед. Набирать очки нужно с самого начала турнира. Никто из нас не ждeт лeгких матчей, особенно сейчас, в начале сезона, когда все команды мотивированны и хотят играть в футбол.

Лига чемпионов и внутренний чемпионат – два совершенно разных турнира. И, если команда успешно выступает в национальном чемпионате, ещe не значит, что так же у неe дела пойдут и на международной арене. За квалификацией Лиги чемпионов пока не следим. Мы будем готовиться к тем соперникам, с которыми нам предстоит играть. Нет никаких сомнений, что «Зенит» будет прибавлять от игры к игре – и к матчам группового этапа Лиги чемпионов качество нашей игры повысится», – сказал Семак.