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    Черевченко: «У «Арсенала» одна цель – выступить в основном турнире Лиги Европы»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от первого в истории старта команды в Лиге Европы.

    В четверг туляки дома сыграют против «Нефти» в первом матче второго квалификационного раунда турнира. Если «Арсенал» пройдет азербайджанский клуб по сумме двух встреч, его соперником в следующем отборочном раунде станет израильский «Бней-Иегуда» (Тель-Авив).

    «Это большой успех для тульского футбола. Можно сказать, болельщики ждали этого момента всю жизнь. И это случилось.

    Рады за болельщиков – «Арсенал» в Лиге Европы. Но предстоит еще много сделать, чтобы попасть в группу. У нас цель одна – выступить в основном турнире ЛЕ. Понимаем, что это очень тяжело сделать, но все будет зависеть от нас», – сказал Черевченко.

    Матч «Арсенал» – «Нефтчи» пройдет завтра, 25 июля, и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2486

      RotBerg 26 минут назад

      Удачи парни! Кровь из носа нужны очки в копилку.

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