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    Агент Кабелья – о «Краснодаре»: «Не могу ничего комментировать до завершения сделки. Пока контракт ни с кем не подписан»

    Футбольный агент Филипп Пиола, представляющий интересы полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелья, прокомментировал информацию о том, что его клиент продолжит карьеру в «Краснодаре».

    Сегодня журналист Yahoo Sports Мануэль Лонжон сообщил, что клубы согласовали трансфер 29-летнего игрока.

    «Я не могу ничего комментировать до тех пор, пока сделка не состоялась. На данный момент Кабелла контракта ни с кем не подписал», – сказал Пиола.

    Ранее стало известно, что краснодарцы предложили «Сент-Этьену» 10 миллионов евро за футболиста, а самому ему трехлетнее соглашение с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.

    • В прошлой кампании Кабелья провел за «Сент-Этьен» 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает полузащитника в 14 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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    24.07.2019 14:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 24 июля 2019, 20:27

      Умеет забивать... Умеет горчишники получать ( а то и два)... Краснодару нужен нападающий...Скорее бы Классон и Газинский возвращались...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2348

      СвинкаСправедливости 24 июля 2019, 18:38

      На. Какие. Деньги. Они. Берут. Игроков?
      Продаж не было, в ЛЧ пока не попали. Денег потратили уже кучу.

      -1
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