Агент Кабелья – о «Краснодаре»: «Не могу ничего комментировать до завершения сделки. Пока контракт ни с кем не подписан»

Умеет забивать... Умеет горчишники получать ( а то и два)... Краснодару нужен нападающий...Скорее бы Классон и Газинский возвращались...
Футбольный агент Филипп Пиола, представляющий интересы полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелья, прокомментировал информацию о том, что его клиент продолжит карьеру в «Краснодаре».
Сегодня журналист Yahoo Sports Мануэль Лонжон сообщил, что клубы согласовали трансфер 29-летнего игрока.
«Я не могу ничего комментировать до тех пор, пока сделка не состоялась. На данный момент Кабелла контракта ни с кем не подписал», – сказал Пиола.
Ранее стало известно, что краснодарцы предложили «Сент-Этьену» 10 миллионов евро за футболиста, а самому ему трехлетнее соглашение с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.
- В прошлой кампании Кабелья провел за «Сент-Этьен» 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.
- Transfermarkt оценивает полузащитника в 14 миллионов евро.