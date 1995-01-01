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    BUT: «Краснодар» предложил 10 миллионов евро за полузащитника «Сент-Этьена» Кабелью

    Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелья может перейти в «Краснодар». Об этом сообщает французский сайт But Football Club.

    По информации источника, «Краснодар» предложил футболисту трехлетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро за три года (до вычета налогов). Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Кабелла сыграл в 38 матчах Лиги 1, забил восемь голов и отдал четыре ассиста.
    • Его текущий контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: But Football Club

    But Football Club – французское медиа о футболе. Публикует эксклюзивную информацию о клубах Лиги 1 от своих корреспондентов. 

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