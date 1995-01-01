BUT: «Краснодар» предложил 10 миллионов евро за полузащитника «Сент-Этьена» Кабелью

Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелья может перейти в «Краснодар». Об этом сообщает французский сайт But Football Club.
По информации источника, «Краснодар» предложил футболисту трехлетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро за три года (до вычета налогов). Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Кабелла сыграл в 38 матчах Лиги 1, забил восемь голов и отдал четыре ассиста.
- Его текущий контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
Источник: But Football Club
But Football Club – французское медиа о футболе. Публикует эксклюзивную информацию о клубах Лиги 1 от своих корреспондентов.
Аудитория в соцсетях:
Фейсбук – 456 тысяч подписчиков.
Твиттер – 5500 подписчиков.