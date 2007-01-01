РФС оштрафовал «Спартак» на 50 тысяч за поведение болельщиков в матче с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет вынес решения по матчу второго тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (2:2).

Московский клуб в общей сложности оштрафован на 50 тысяч рублей (на 40 тысяч – за использование пиротехники и на 10 – за ненормативную лексику на трибунах).

Ростовчане также заплатят 10 тысяч рублей за использование фанатами матерных кричалок. Кроме того, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил штраф в размере 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения арбитра.

После окончания встречи стюарды «Ростов Арены» в течение получаса не выпускали спартаковских фанатов со стадиона, объясняя это тем, что ведется работа по определению и задержанию нарушителей, которые жгли файеры. Когда болельщики начали возмущаться, вмешался ОМОН, пустив в ход дубинки.