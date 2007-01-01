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    РФС оштрафовал «Спартак» на 50 тысяч за поведение болельщиков в матче с «Ростовом»

    Контрольно-дисциплинарный комитет вынес решения по матчу второго тура РПЛ «Ростов»«Спартак» (2:2).

    Московский клуб в общей сложности оштрафован на 50 тысяч рублей (на 40 тысяч – за использование пиротехники и на 10 – за ненормативную лексику на трибунах).

    Ростовчане также заплатят 10 тысяч рублей за использование фанатами матерных кричалок. Кроме того, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил штраф в размере 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения арбитра.

    После окончания встречи стюарды «Ростов Арены» в течение получаса не выпускали спартаковских фанатов со стадиона, объясняя это тем, что ведется работа по определению и задержанию нарушителей, которые жгли файеры. Когда болельщики начали возмущаться, вмешался ОМОН, пустив в ход дубинки.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1711

      TOMSON 45 минут назад

      Вот и все) Может пора за такое технарь влупить и ещё очки снять за такую организацию? Может тогда хоть что-то с места сдвинется?
      Болелы Ростова без обид.Понятно вы тут не причём и клуб ваш «крайний». Но пора уже с этим что-то делать.

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      Рейтинг: +28

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Ну и Ростов тоже штрафните. За всё: организацию матчей, клевету.

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      Рейтинг: +1309

      Виталий Орехов > СвинкаСправедливости 52 минуты назад

      Читай статью внимательно. С 3-го абзаца.

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      Рейтинг: +866

      Томик > Виталий Орехов 27 минут назад

      Не, не, кричалки и выход за пределы зоны - это хрень(или смех, даже не знаю что ближе по смылу). Именно за организацию и попытку оклеветать хочу видеть штраф руководству "Ростова".

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      Рейтинг: +1309

      Виталий Орехов > Томик 21 минуту назад

      Видимо КДК более не усмотрела нарушений.

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      Рейтинг: +1309

      Виталий Орехов > Томик 17 минут назад

      А вообще, по инциденту с болельщиками Спартака, заседание КДК пройдет 2-го августа.

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