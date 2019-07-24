Журналист Yahoo Sports сообщил о переходе Кабелья в «Краснодар»

С миру по нитке, глядишь,и команду создадим. Удачи, Краснодар!
Французский журналист Мануэль Лонжон сообщил, что полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелья перейдет в «Краснодар».
В своем твиттере репортер написал, что стороны достигли соглашения.
Ранее сообщалось, что краснодарцы предложили за 29-летнего игрока 10 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Кабелья провел за «Сент-Этьен» 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.
- Transfermarkt оценивает форварда в 14 миллионов евро.
Мануэль Лонжон – журналист французского подразделения Yahoo Sports. У его твиттера 63,5 тысячи подписчиков.