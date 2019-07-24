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    Журналист Yahoo Sports сообщил о переходе Кабелья в «Краснодар»

    Французский журналист Мануэль Лонжон сообщил, что полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелья перейдет в «Краснодар».

    В своем твиттере репортер написал, что стороны достигли соглашения.

    Ранее сообщалось, что краснодарцы предложили за 29-летнего игрока 10 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Кабелья провел за «Сент-Этьен» 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает форварда в 14 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Мануэля Лонжона

    Мануэль Лонжон – журналист французского подразделения Yahoo Sports. У его твиттера 63,5 тысячи подписчиков.

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    24.07.2019 12:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 24 июля 2019, 15:33

      С миру по нитке, глядишь,и команду создадим. Удачи, Краснодар!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 июля 2019, 15:27

      В Питере есть тысяча чертей и каналья, а в Краснодаре будет своя Кабенья ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 24 июля 2019, 14:34

      Лишь бы фейр-прей не помешал, а так о кей.

      1
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      Рейтинг: +2322

      Январь 59 24 июля 2019, 13:54

      Подготовка к ЛЧ. Хорошее усиление.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA > Январь 59 24 июля 2019, 16:56

      Кто тебя так заминусовал, чувак?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Январь 59 24 июля 2019, 17:20

      Держи + брат, кто то тебя не любит )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог > InterMilLano1908 24 июля 2019, 17:26

      Ты посмотри его комменты сразу после игры Ростова со Спартаком ! Я, кстати, не минусую.

      0
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk > Январь 59 24 июля 2019, 19:41

      я те 1000 минус для красоты ляпнул))))

      0
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      Рейтинг: +2322

      Январь 59 > батог 24 июля 2019, 22:17

      А что я там такого обидного написал?

      0
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      Рейтинг: +2322

      Январь 59 > PUZIAKA 24 июля 2019, 22:21

      Тут есть одна группа сосунков, которые могут только из под мамкиной юбки минусовать! Модераторы называются. Они нигде ни словом не обмолвились, за что они минусуют. Они ждут когда я им грубо нахамлю, и тогда они меня в баньку попарится отправят. А так открыто выступить и высказать своё мнение у них силёнок не хватает.

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      Рейтинг: +2322

      Январь 59 > Январь 59 25 июля 2019, 14:20

      А здесь за что 50 минусов???Что за ублюдки сидят по ту сторону мониторов????

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 24 июля 2019, 13:29

      Лет 6 назад считался оочень перспективным, но и сейчас играет довольно хорошо...но все же 10 лямов за 29 француза...

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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 24 июля 2019, 13:22

      Усиляются под лигу чемпионов, молодцы. Почему-то в качестве трансферов Краснодара сомнений меньше всего, даже когда имя игрока ни о чем не говорит.

      5
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      Рейтинг: +6913

      батог > PUZIAKA 24 июля 2019, 17:23

      И это 10-ый трансфер за лето. Кононов-Федун-Цорнов учись !!!

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