Salzburger Nachrichten: «Боруссия» Д купит у «Зальцбурга» 23-летнего Самассеку за 20 миллионов евро

Полузащитник «Зальцбурга» Диадай Самассеку продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».
По информации Salzburger Nachrichten, немецкий клуб предложил за 23-летнего игрока 20 миллионов евро. Сделка близка к завершению.
- Малийцем также интересовался «РБ Лейпциг».
- В сезоне-2018/19 Самассеку провел за «Зальцбург» 45 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Источник: Salzburger Nachrichten
Немецкоязычная австрийская ежедневная газета, издаваемая в Зальцбурге. Была основана 7 июня 1945 года как одна из первых ежедневных газет в стране после Второй мировой войны.