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    «МЮ» установил для «Интера» дедлайн до конца месяца на покупку Лукаку

    «Манчестер Юнайтед» установил для «Интера» крайний срок для трансфера нападающего Ромелу Лукаку.

    Английский клуб дал миланцам время до конца августа, чтобы они приобрели бельгийца за требуемые 75 миллионов фунтов стерлингов. Это связано с тем, что трансферное окно в АПЛ закрывается 8 августа, и «МЮ» потребуется время, чтобы найти замену футболисту.

    Ранее «Интер» предложил за Лукаку 54 миллиона фунтов, но получил отказ.

    • В сезоне-2018/19 форвард провел за «Юнайтед» 45 матчей, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Лукаку перешел в «МЮ» из «Эвертона» в 2017 году за 85 миллионов евро.

    Источник: The Mirror

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