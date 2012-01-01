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    Дзамбротта: «Переезд Неймара в Италию был бы отличным маркетинговым ходом для лиги»

    Экс-защитник «Ювентуса» и «Барселоны» Джанлука Дзамбротта прокомментировал потенциальный трансфер форварда «ПСЖ» Неймара в туринский клуб.

    «Фанаты «Ювентуса» и болельщики Серии А в целом мечтают о переезде Неймара в Италию.

    Это был бы очередной отличный маркетинговый ход для лиги после трансфера Криштиану Роналду. С Неймаром «Ювентус» был бы в пятерке лучших клубов мира, и это ускорило бы популяризацию бренда.

    Сделку будет провернуть нелегко, но, мне кажется, возвращение бразильца в «Барселону» выглядит не менее маловероятным. Хотя за последнее время в футболе было много громких возвращений, одно из которых трансфер Буффона в «Ювентус» после недолгого периода в «ПСЖ».

    У «Юве» всегда громкие имена в их «списке покупок». Если клуб хочет быть конкурентоспособным в Европе и наконец завоевать Лигу чемпионов, то должен тратить больше средств и подписывать лучших игроков, как получилось с Роналду», – заявил экс-защитник.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
    • Контракт нападающего с парижанами рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Goal.com

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