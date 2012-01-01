Дзамбротта: «Переезд Неймара в Италию был бы отличным маркетинговым ходом для лиги»

Экс-защитник «Ювентуса» и «Барселоны» Джанлука Дзамбротта прокомментировал потенциальный трансфер форварда «ПСЖ» Неймара в туринский клуб.

«Фанаты «Ювентуса» и болельщики Серии А в целом мечтают о переезде Неймара в Италию.

Это был бы очередной отличный маркетинговый ход для лиги после трансфера Криштиану Роналду. С Неймаром «Ювентус» был бы в пятерке лучших клубов мира, и это ускорило бы популяризацию бренда.

Сделку будет провернуть нелегко, но, мне кажется, возвращение бразильца в «Барселону» выглядит не менее маловероятным. Хотя за последнее время в футболе было много громких возвращений, одно из которых трансфер Буффона в «Ювентус» после недолгого периода в «ПСЖ».

У «Юве» всегда громкие имена в их «списке покупок». Если клуб хочет быть конкурентоспособным в Европе и наконец завоевать Лигу чемпионов, то должен тратить больше средств и подписывать лучших игроков, как получилось с Роналду», – заявил экс-защитник.