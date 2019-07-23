КОНМЕБОЛ исключил Тапиа из совета ФИФА из-за критики организации во время Кубка Америки

Глава AFA (Ассоциация футбола Аргентины) Клаудио Тапиа исключен из совета ФИФА. Об этом КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) сообщила на своем официальном сайте.

3 июля (после матча полуфинала Кубка Америки между Аргентиной и Бразилией) Тапиа опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал судейство в этой встрече.

«Размышления мистера Тапиа ставят под сомнение Южноамериканскую футбольную конфедерацию, Бразильскую футбольную конфедерацию, Кубок Америки и другие соревнования, организованные КОНМЕБОЛ, по ряду претензий различного характера», – говорится в заявлении конфедерации.

КОНМЕБОЛ проведет голосование, на котором выберут нового члена совета.