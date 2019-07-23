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    КОНМЕБОЛ исключил Тапиа из совета ФИФА из-за критики организации во время Кубка Америки

    Глава AFA (Ассоциация футбола Аргентины) Клаудио Тапиа исключен из совета ФИФА. Об этом КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) сообщила на своем официальном сайте.

    3 июля (после матча полуфинала Кубка Америки между Аргентиной и Бразилией) Тапиа опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал судейство в этой встрече.

    «Размышления мистера Тапиа ставят под сомнение Южноамериканскую футбольную конфедерацию, Бразильскую футбольную конфедерацию, Кубок Америки и другие соревнования, организованные КОНМЕБОЛ, по ряду претензий различного характера», – говорится в заявлении конфедерации.

    КОНМЕБОЛ проведет голосование, на котором выберут нового члена совета.

    • Также претензии к организации высказывал форвард Аргентины Лионель Месси. Он обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.
    • Позже газета La Nación сообщила, что Ассоциация футбола Аргентины направила в КОНМЕБОЛ письмо с извинениями Месси.

    Источник: Официальный сайт КОНМЕБОЛ

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    23.07.2019 23:46
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