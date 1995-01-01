РФС – о столкновении фанатов «Спартака» и ОМОНа: «Ответственность за обеспечение безопасности на матче несет принимающий клуб»

РФС провел заседание по инциденту с выходом болельщиков «Спартака» с «Ростов Арены» после матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). На заседании присутсовали представители РФС, МВД, Росгвардии, РПЛ, «Спартака» и «Ростова».

Итоги опубликованы на официальном сайте РФС. Коротко:

Болельщики «Спартака» использовали три взрывпакета и файер во время игры. Организаторы ограничили выход фанатов из подтрибунного помещения, чтобы идентифицировать и задержать правонарушителей.

РФС считает, что ответственность за инцидент должна быть персонифицированной. Ее несет принимающий клуб.

После матча «Ростова» и «Спартака» болельщиков долго держали на выходе со стадиона. ОМОН использовал дубинки

Полный текст заявления:

«Во время матча на гостевой трибуне «Спартака» болельщики использовали три взрывпакета и зажгли один файер, что является нарушением правил поведения зрителей и является угрозой безопасности. Для идентификации и задержания правонарушителей организатором и полицией было принято решение об ограничении выхода болельщиков из подтрибунного помещения. Это спровоцировало давку и недовольство болельщиков, не имевших возможности покинуть стадион.

РФС убежден, что ответственность должна быть персонифицированной. Матч – это прежде всего футбольный праздник для зрителей, и недопустимо, чтобы в подобных ситуациях страдали другие болельщики. Порядок выхода со стадиона должен быть комфортным. Нарушители порядка должны быть привлечены к ответственности, но это не должно доставлять неудобство остальным зрителям.

Ответственность за обеспечение безопасности на матче несет принимающий клуб. Координационный штаб на каждом матче возглавляет его представитель. Задача штаба – обеспечить безопасность на стадионе и не допускать развития конфликтных ситуаций. Если клуб не может проводить матч на высшем уровне, то он не должен быть допущен до соревнований. В то же время мы призываем правоохранительные органы вести себя с болельщиками, которые не нарушают закон, корректно и уважительно.

По итогам совещания было принято решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности с учетом предложений всех заинтересованных сторон».