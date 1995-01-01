Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    РФС – о столкновении фанатов «Спартака» и ОМОНа: «Ответственность за обеспечение безопасности на матче несет принимающий клуб»

    РФС провел заседание по инциденту с выходом болельщиков «Спартака» с «Ростов Арены» после матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). На заседании присутсовали представители РФС, МВД, Росгвардии, РПЛ, «Спартака» и «Ростова».

    Итоги опубликованы на официальном сайте РФС. Коротко:

    • Болельщики «Спартака» использовали три взрывпакета и файер во время игры. Организаторы ограничили выход фанатов из подтрибунного помещения, чтобы идентифицировать и задержать правонарушителей.
    • РФС считает, что ответственность за инцидент должна быть персонифицированной. Ее несет принимающий клуб.

    После матча «Ростова» и «Спартака» болельщиков долго держали на выходе со стадиона. ОМОН использовал дубинки

    Полный текст заявления:

    «Во время матча на гостевой трибуне «Спартака» болельщики использовали три взрывпакета и зажгли один файер, что является нарушением правил поведения зрителей и является угрозой безопасности. Для идентификации и задержания правонарушителей организатором и полицией было принято решение об ограничении выхода болельщиков из подтрибунного помещения. Это спровоцировало давку и недовольство болельщиков, не имевших возможности покинуть стадион.

    РФС убежден, что ответственность должна быть персонифицированной. Матч – это прежде всего футбольный праздник для зрителей, и недопустимо, чтобы в подобных ситуациях страдали другие болельщики. Порядок выхода со стадиона должен быть комфортным. Нарушители порядка должны быть привлечены к ответственности, но это не должно доставлять неудобство остальным зрителям.

    Ответственность за обеспечение безопасности на матче несет принимающий клуб. Координационный штаб на каждом матче возглавляет его представитель. Задача штаба – обеспечить безопасность на стадионе и не допускать развития конфликтных ситуаций. Если клуб не может проводить матч на высшем уровне, то он не должен быть допущен до соревнований. В то же время мы призываем правоохранительные органы вести себя с болельщиками, которые не нарушают закон, корректно и уважительно.

    По итогам совещания было принято решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности с учетом предложений всех заинтересованных сторон».

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:37
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5513

      mihail200606 37 минут назад

      А быдлоболельщики приезжей стороны не несут ответственности?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      amazonaws 1 час назад

      А кто мешал чиновникам РФС ввести Fan ID как на матчах чемпионата Мира по футболу в России.
      Надо устанавливать на стадионах систему видео индентификации и выявлять хулиганов, а штрафы окупят установку системы.
      Почему РФС не чешется и не заставил установить до сих пор???
      Им бы только штрафы СДИРАТЬ с клубов.
      Штрафовать научились, а честно работать не хотят.
      Почему министерство спорта не принимает мер???
      Давно пора.
      Пятерых дебоширов и нарушителей оштрафуют на всю железку, остальным повадно не будет файерить и скандалить кричалками.
      РФС всё причитает и ничего не делает.
      Пусть сами чиновники РФС оплачивают штрафы из своего кармана, а не жируют за счёт клубов.
      Вот только тогда зашевелятся.
      Пора РФС призвать к ответу и, как можно быстрее, внедрять Fan ID на российских стадионах.
      А почему РФС не применяет мер административного воздействия к руководству Спартака, чьи болельщики устроили беспорядки на стадионе???
      Сотрудники контрольно-распорядительной службы стадиона и правоохранительные органы действовали в рамках ЗАКОНА.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2396

      пряник929 > amazonaws 37 минут назад

      Полностью согласен. РФС организовал чемпионат, он за все и отвечает. А пока он только штрафовать, пургу нести и галимый календарь может составить. Набрали сотрудничков по закомству, так и работают.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79096
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72658
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru