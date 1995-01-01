Зума может остаться в «Челси». Защитник не подавал запрос на трансфер 

Защитник Курт Зума может остаться в «Челси». Sky Sports сообщает, что футболист не направлял в клуб запрос на трансфер.

Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Эвертоне». По информации источника, ливерпульский клуб хочет выкупить футболиста.

В июне Telegraph сообщал, что на трансфере настаивает главный тренер «Эвертона» Марку Силва.