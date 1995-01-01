Зума может остаться в «Челси». Защитник не подавал запрос на трансфер 

Защитник Курт Зума может остаться в «Челси». Sky Sports сообщает, что футболист не направлял в клуб запрос на трансфер.
Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Эвертоне». По информации источника, ливерпульский клуб хочет выкупить футболиста.
В июне Telegraph сообщал, что на трансфере настаивает главный тренер «Эвертона» Марку Силва.
- В прошлом сезоне АПЛ Зума провел 32 матча, забил два гола и отдал два ассиста.
- Его контракт с «Челси» рассчитан до 2023 года.
- В летнее и зимнее трансферное окно «Челси» не сможет подписывать новых футболистов, на команду наложен трансферный бан. Такое решение ФИФА приняла в феврале 2019 года из-за того, что «Челси» нарушил условия трансферов несовершеннолетних игроков.