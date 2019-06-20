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    «Эвертон» может выкупить Зума у «Челси»

    «Эвертон» начал переговоры с «Челси» по трансферу защитника Курта Зума.

    Футболист провел прошедший сезон в аренде в ливерпульском клубе. По данным The Telegraph, «Эвертон» хочет выкупить права на футболиста. Сообщается, то на трансфере настаивает лично главный тренер команды Марку Силва.

    • В прошлом сезоне АПЛ Зума провел 32 матча, забил два гола и отдал два ассиста.
    • Его контракт с «Челси» рассчитан до 2023 года.
    • В летнее и зимнее трансферное окно «Челси» не сможет подписывать новых футболистов, на команду наложен трансферный бан. Такое решение ФИФА приняла в феврале 2019 года из-за того, что «Челси» нарушил условия трансферов несовершеннолетних игроков.

    Источник: The Telegraph

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