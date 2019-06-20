«Эвертон» может выкупить Зума у «Челси»

«Эвертон» начал переговоры с «Челси» по трансферу защитника Курта Зума.

Футболист провел прошедший сезон в аренде в ливерпульском клубе. По данным The Telegraph, «Эвертон» хочет выкупить права на футболиста. Сообщается, то на трансфере настаивает лично главный тренер команды Марку Силва.