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    Губернатор Ростовской области: «ОМОН обошелся тактично с фанатами «Спартака». Все было в пределах допустимой ситуации»

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал инцидент после матча второго тура РПЛ «Ростов»«Спартак» (2:2).

    После окончания встречи стюарды «Ростов Арены» в течение получаса не выпускала фанатов москвичей со стадиона, поясняя это тем, что полиция пытается найти нарушителей, которые жгли файеры. После того, как поклонники «Спартака» начали возмущаться, вмешался ОМОН, пустивший в ход дубинки.

    Голубев заявил, что потасовка началась по вине спартаковских болельщиков, и подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов действовали в пределах допустимых правил.

    «С фанатами «Спартака» обошлись тактично. Все было в пределах допустимой ситуации. Полиция выполняла свою обычную работу. Почему никто не вспоминает, что один из болельщиков «Спартака» ударил одного из секьюрити в лицо?» – сказал Голубев.

    Источник: Сайт города Ростова-на-Дону

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +11834

      Супервайзер 20 минут назад

      И этот чудак на букву "м" туда же. Хотя, чего с него взять, губернатор же!
      У нас, чтоб губернатором стать, надо иметь минимальное IQ, на уровне бытового идиотизма.

      0
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      Рейтинг: +1253

      kazak161 49 минут назад

      Ну все,сейчас понесется "культура" против Ростова!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2435

      мы_не_рабы 56 минут назад

      "Тактично" мусора обходятся во время "разгона" несанкционированного митинга за строительство мечетей в Москве и в других аналогичных случаях, связанных с кавказцами. А здесь о "тактичности" и речи быть не может!

      2
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      Рейтинг: +966

      Александр52 1 час назад

      Пиво разрешать нельзя, всё зальют. Надо повышать культуру болельщика, сделать трибуны для людей, а фанаты пусть сидят по домам

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      Рейтинг: +1253

      kazak161 > Александр52 36 минут назад

      А кока-колой не зальют? Ты театр с футболом не путай!

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      Рейтинг: +1266

      Axe111 1 час назад

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