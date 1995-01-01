Губернатор Ростовской области: «ОМОН обошелся тактично с фанатами «Спартака». Все было в пределах допустимой ситуации»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал инцидент после матча второго тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (2:2).

После окончания встречи стюарды «Ростов Арены» в течение получаса не выпускала фанатов москвичей со стадиона, поясняя это тем, что полиция пытается найти нарушителей, которые жгли файеры. После того, как поклонники «Спартака» начали возмущаться, вмешался ОМОН, пустивший в ход дубинки.

Голубев заявил, что потасовка началась по вине спартаковских болельщиков, и подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов действовали в пределах допустимых правил.

«С фанатами «Спартака» обошлись тактично. Все было в пределах допустимой ситуации. Полиция выполняла свою обычную работу. Почему никто не вспоминает, что один из болельщиков «Спартака» ударил одного из секьюрити в лицо?» – сказал Голубев.