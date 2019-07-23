Селихов и Мирзов тренировались в общей группе «Спартака» перед матчем с «Тамбовом»

Сегодня «Спартак» провел тренировку в рамках подготовки к матчу третьего тура РПЛ с «Тамбовом».

В общей группе занимался новичок москвичей полузащитник Резиуан Мирзов. Также без ограничений работал голкипер Александр Селихов, которому в прошлом месяце ему удалили временную фиксирующую пластину из левой руки.