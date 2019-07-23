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    Селихов и Мирзов тренировались в общей группе «Спартака» перед матчем с «Тамбовом»

    Сегодня «Спартак» провел тренировку в рамках подготовки к матчу третьего тура РПЛ с «Тамбовом».

    В общей группе занимался новичок москвичей полузащитник Резиуан Мирзов. Также без ограничений работал голкипер Александр Селихов, которому в прошлом месяце ему удалили временную фиксирующую пластину из левой руки.

    • Встреча «Тамбов» – «Спартак» состоится в субботу, 27 июля, и начнется в 16:30 по московскому времени.
    • После двух туров в активе у москвичей четыре очка, у тамбовчан – ноль.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9881

      sssrspartak 45 минут назад

      селихов с возвращением!мирзов с начином!!обеим здоровья и успехов!

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