Селихов и Мирзов тренировались в общей группе «Спартака» перед матчем с «Тамбовом»

селихов с возвращением!мирзов с начином!!обеим здоровья и успехов!
Сегодня «Спартак» провел тренировку в рамках подготовки к матчу третьего тура РПЛ с «Тамбовом».
В общей группе занимался новичок москвичей полузащитник Резиуан Мирзов. Также без ограничений работал голкипер Александр Селихов, которому в прошлом месяце ему удалили временную фиксирующую пластину из левой руки.
- Встреча «Тамбов» – «Спартак» состоится в субботу, 27 июля, и начнется в 16:30 по московскому времени.
- После двух туров в активе у москвичей четыре очка, у тамбовчан – ноль.