Фекир – игрок «Бетиса»

«Бетис» объявил о переходе из «Лиона» полузащитника Набиля Фекира.

26-летний француз подписал четырехлетний контракт.

Сумма сделки составила 19,75 миллиона евро. Предусмотрены бонусы вплоть до 10 миллионов.

«Лион» получит 20 процентов от суммы последующего трансфера полузащитника из «Бетиса» в другую команду.

Полузащитник Яссин Фекир, 22-летний брат Набиля, также перешел из «Лиона» в «Бетис». «Лион» получит половину от суммы последующей перепродажи игрока.