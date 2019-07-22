Фекир – игрок «Бетиса»

Не понял этот трансфер , в прошлом году за 70 не хотели отдавать , а сейчас за даром ушёл , да ещё и в Бетис .
«Бетис» объявил о переходе из «Лиона» полузащитника Набиля Фекира.
26-летний француз подписал четырехлетний контракт.
Сумма сделки составила 19,75 миллиона евро. Предусмотрены бонусы вплоть до 10 миллионов.
«Лион» получит 20 процентов от суммы последующего трансфера полузащитника из «Бетиса» в другую команду.
Полузащитник Яссин Фекир, 22-летний брат Набиля, также перешел из «Лиона» в «Бетис». «Лион» получит половину от суммы последующей перепродажи игрока.
- Фекир – воспитанник «Лиона».
- За первую команду он дебютировал в 2013 году.
- В прошлом сезоне игрок провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.
@NabilFekir pic.twitter.com/NnQc7YsyuZ— Real Betis Balompié (@RealBetis) July 22, 2019