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    Фекир – игрок «Бетиса»

    «Бетис» объявил о переходе из «Лиона» полузащитника Набиля Фекира.

    26-летний француз подписал четырехлетний контракт.

    Сумма сделки составила 19,75 миллиона евро. Предусмотрены бонусы вплоть до 10 миллионов.

    «Лион» получит 20 процентов от суммы последующего трансфера полузащитника из «Бетиса» в другую команду.

    Полузащитник Яссин Фекир, 22-летний брат Набиля, также перешел из «Лиона» в «Бетис». «Лион» получит половину от суммы последующей перепродажи игрока.

    • Фекир – воспитанник «Лиона».
    • За первую команду он дебютировал в 2013 году.
    • В прошлом сезоне игрок провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Официальный твиттер «Бетиса»

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    Сегодня, 07:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +978

      lek! 1 минуту назад

      Не понял этот трансфер , в прошлом году за 70 не хотели отдавать , а сейчас за даром ушёл , да ещё и в Бетис .

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