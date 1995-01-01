Инс: «Бэйл идеально вписался бы в «Ливерпуль»

Его зад идеально бы вписался в кресло на скамейке запасных, они просто созданны друг для друга.
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Пол Инс считает, что вингер «Реала» Гарет Бэйл может хорошо вписаться в состав мерсисайдской команды.
«Если «Ливерпуль» может позволить себе трансфер Бэйла, то он должен переходить. Гарет может сыграть справа, слева или в центре. Ему необходимо пойти на значительное понижение зарплаты и заново открыть себя как игрока, выходя на поле каждую неделю.
Не может быть все ради денег. Ему нужно перейти в команду, которая может побеждать. «Ливерпуль» – чемпион Европы, и претендент на титул в АПЛ. Я бы хотел видеть его в «Ливерпуле». У него впереди еще несколько лет. Думаю, он бы идеально вписался», – сказал Инс.
- Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан анонсировал уход Бэйла из команды.
- СМИ пишут об интересе к валлийцу со стороны «ПСЖ» и китайских клубов.
- Его контракт с мадридцами рассчитан до 2022 года.
- Зарплата – 17 миллионов евро за сезон после вычета налогов.