Инс: «Бэйл идеально вписался бы в «Ливерпуль»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Пол Инс считает, что вингер «Реала» Гарет Бэйл может хорошо вписаться в состав мерсисайдской команды.

«Если «Ливерпуль» может позволить себе трансфер Бэйла, то он должен переходить. Гарет может сыграть справа, слева или в центре. Ему необходимо пойти на значительное понижение зарплаты и заново открыть себя как игрока, выходя на поле каждую неделю.

Не может быть все ради денег. Ему нужно перейти в команду, которая может побеждать. «Ливерпуль» – чемпион Европы, и претендент на титул в АПЛ. Я бы хотел видеть его в «Ливерпуле». У него впереди еще несколько лет. Думаю, он бы идеально вписался», – сказал Инс.