«Интер» готов заплатить за Лукаку 78 миллионов или включить в сделку Перишича

«Интер» предложит «Манчестер Юнайтед» два варианта трансфера нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Football Italia.
По информации источника, миланский клуб готов купить бельгийского форварда за 78 миллионов евро или за 55 миллионов с включением в сделку вингера Ивана Перишича.
Ранее утверждалось, что манкунианцы хотят выручить от продажи игрока 89 миллионов евро (80 миллионов фунтов).
- Лукаку выступает за «МЮ» с лета 2017 года.
- В прошлом сезоне футболист провел 45 матчей, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.