«Интер» готов заплатить за Лукаку 78 миллионов или включить в сделку Перишича

«Интер» предложит «Манчестер Юнайтед» два варианта трансфера нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Football Italia.

По информации источника, миланский клуб готов купить бельгийского форварда за 78 миллионов евро или за 55 миллионов с включением в сделку вингера Ивана Перишича.

Ранее утверждалось, что манкунианцы хотят выручить от продажи игрока 89 миллионов евро (80 миллионов фунтов).