С Роналду сняли подозрения в изнасиловании

Полиция Лас-Вегаса не будет выдвигать обвинения в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном сегодня.
«Основываясь на рассмотренных материалах дела, представленных за время расследования, было установлено, что обвинения Криштиану Роналду в сексуальном насилии не имеют достаточной доказательной базы. Таким образом, преследования не будет», – говорится в публикации.
- В сентябре 2018 года Майорга в интервью журналу Spiegel рассказала, что в 2009 году Роналду изнасиловал ее в гостинице Лас-Вегаса.
- По словам девушки, после этого португалец предложил ей 375 тысяч долларов за молчание.
- Полиция отреагировала на заявление Майорги возобновлением дела 10-летней давности.