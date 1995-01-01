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    С Роналду сняли подозрения в изнасиловании

    Полиция Лас-Вегаса не будет выдвигать обвинения в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном сегодня.

    «Основываясь на рассмотренных материалах дела, представленных за время расследования, было установлено, что обвинения Криштиану Роналду в сексуальном насилии не имеют достаточной доказательной базы. Таким образом, преследования не будет», – говорится в публикации.

    • В сентябре 2018 года Майорга в интервью журналу Spiegel рассказала, что в 2009 году Роналду изнасиловал ее в гостинице Лас-Вегаса.
    • По словам девушки, после этого португалец предложил ей 375 тысяч долларов за молчание.
    • Полиция отреагировала на заявление Майорги возобновлением дела 10-летней давности.

    Источник: Твиттер полиции Лас-Вегаса

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