С Роналду сняли подозрения в изнасиловании

Полиция Лас-Вегаса не будет выдвигать обвинения в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном сегодня.

«Основываясь на рассмотренных материалах дела, представленных за время расследования, было установлено, что обвинения Криштиану Роналду в сексуальном насилии не имеют достаточной доказательной базы. Таким образом, преследования не будет», – говорится в публикации.