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    Ибрагимович ударом локтя сломал скулу сопернику

    В матче МЛС между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Лос-Анджелесом» нападающий Златан Ибрагимович нанес травму сопернику.

    37-летний швед в верховой борьбе ударил локтем в лицо защитнику Мохамеду Муниру.

    Медицинское обследование выявило у 27-летнего ливийца перелом скулы. Футболисту придется перенести операцию.

    • «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл в дерби со счетом 3:2.
    • Ибрагимович оформил хет-трик в этом матче.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +239

      ibragim_ibragimov_99 5 минут назад

      Это не Златан его ударил, а он стукнул головой об локоть Златана. Надо было красную показать Муниру!!

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