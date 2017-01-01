Ибрагимович ударом локтя сломал скулу сопернику

Это не Златан его ударил, а он стукнул головой об локоть Златана. Надо было красную показать Муниру!!
В матче МЛС между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Лос-Анджелесом» нападающий Златан Ибрагимович нанес травму сопернику.
37-летний швед в верховой борьбе ударил локтем в лицо защитнику Мохамеду Муниру.
Медицинское обследование выявило у 27-летнего ливийца перелом скулы. Футболисту придется перенести операцию.
- «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл в дерби со счетом 3:2.
- Ибрагимович оформил хет-трик в этом матче.
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— Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) 22 июля 2019 г.