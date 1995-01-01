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    Егоров: «Левников должен был удалять Бакаева в матче с «Ростовом»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал обращение «Ростова» по поводу работы Кирилла Левникова в матче второго тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

    Ранее ростовчане назвали судейство Левникова вопиющим и попросили Егорова и президента РФС Александра Дюкова отстранить судью из Санкт-Петербурга.

    «То, что я не отвечал на вопросы «Ростова», о чeм они сообщили, не соответствует действительности. Я отвечал на те вопросы, которые были раньше, может, пресс-служба была не в курсе. От клуба «Ростов» пришло письмо, которое мы обязаны передать в комиссию. Я отвечу «Ростову» таким же письмом, что и они мне. Только позже. Когда материалы будут рассмотрены.

    На мой взгляд, в моменте, когда Бакаев наступил на ногу перед тем, как заменился, арбитр должен был показать вторую жeлтую карточку и удалить игрока. Что касается того, что «Ростов» требует отстранить Левникова, то есть дисциплинарный кодекс. Мы пока даже не знаем оценки комиссии. Моe мнение – он должен был удалить Бакаева», – сказал Левников.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии16
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      Рейтинг: +173

      Sany-116 28 минут назад

      Пенальти должен был быть,когда Фернандо откровенно руками толкал Чистякова в штрафной

      0
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      Рейтинг: +26

      стас 1980 41 минуту назад

      Должен но не удалил

      0
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      Рейтинг: +659

      Genz 52 минуты назад

      Если Спартак не может, судья поможет. Оказывается, федун оплачивает развитие судейского корпуса, платит за выездные сборы судей, их аттестацию, обучение. Теперь понятно, откуда ноги растут. Даже везде логотип Лукойл на костюмах судей и на кабинетах. Сходите посмотрите. У судей ещё имеются карты со скидкой 25 процентов при оплате за бензин на заправке Лукойл

      1
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      Рейтинг: +2422

      мы_не_рабы 52 минуты назад

      Вот Бакаеву не дали красную карточку, а игроку Рубина - дали, даже VAR не смотрели. А там была симуляция. И что же Егоров? Где справедливое возмущение болельщиков Зенита, ЦСКА и иже с ними? Конкурентов не видите? А Спартак - это конкурент, и тот самый клуб, на имени котором многие хотят поднять себе рейтинг.

      1
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      Рейтинг: +11

      СвинкаСправедливости 56 минут назад

      А вместе с ним Норманна, Зуева и Ерёменко.

      0
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      Рейтинг: +1385

      латунный сепаратист 1 час назад

      зачем делать дорогие трансферы если можно поработать с судьями и дешевле и беспроигрышно

      0
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      Рейтинг: +1398

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Я помню момент, 100% должно было быть удаление.
      Москву за уши тянут и все это видят.
      Надо таких судей отстронять и на 100 тыс. Евро штраф накладывать.

      2
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      Рейтинг: +1565

      zritelx 1 час назад

      С учетом первых двух туров игры Спартака и откликов на грубейшие ошибки судей в одну сторону, изменится подход к следующим играм Спартака-закон сохранения энергии- где-то утекло , так где-то притекало. Это конечно в корне не правильно, судьи такие-нельзя все равно гнобить Спартак. , болельщики матчи смотрели- адекватные все понимают.

      0
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      Рейтинг: +79091

      Chernyi Lis > zritelx 1 час назад

      сколько лет уже так как вернулись с фнл..за уши тянут судьи..а фаны ваще обнаглевшие..заберут-плачутся..но сами громят стадионы уроды..

      1
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      Рейтинг: +1565

      zritelx > Chernyi Lis 1 час назад

      Посмотри историю- ЦСКА , это МО, Динамо - МВД, Локо и другие команды ведомства народного хозяйства страны , Зенит -Ленинград, а народный клуб- Московский горком и обком нашей партии- против партии ничего не имею.

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      Рейтинг: +79091

      Chernyi Lis > zritelx 1 час назад

      мог и не обозначать кто был кто...))время все меняет..

      0
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      Рейтинг: +1385

      латунный сепаратист 1 час назад

      ростову он ответит лет через10 а наказывать судей нельзя кто тогда судить будет там всё куплено уже на сезон

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      Рейтинг: +79091

      Chernyi Lis > латунный сепаратист 1 час назад

      если бы..проходило наши высказывания в свет то может задумались бы..

      1
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      Рейтинг: +5338

      piligrim1986 1 час назад

      и то спорно

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