Егоров: «Левников должен был удалять Бакаева в матче с «Ростовом»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал обращение «Ростова» по поводу работы Кирилла Левникова в матче второго тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

Ранее ростовчане назвали судейство Левникова вопиющим и попросили Егорова и президента РФС Александра Дюкова отстранить судью из Санкт-Петербурга.

«То, что я не отвечал на вопросы «Ростова», о чeм они сообщили, не соответствует действительности. Я отвечал на те вопросы, которые были раньше, может, пресс-служба была не в курсе. От клуба «Ростов» пришло письмо, которое мы обязаны передать в комиссию. Я отвечу «Ростову» таким же письмом, что и они мне. Только позже. Когда материалы будут рассмотрены.

На мой взгляд, в моменте, когда Бакаев наступил на ногу перед тем, как заменился, арбитр должен был показать вторую жeлтую карточку и удалить игрока. Что касается того, что «Ростов» требует отстранить Левникова, то есть дисциплинарный кодекс. Мы пока даже не знаем оценки комиссии. Моe мнение – он должен был удалить Бакаева», – сказал Левников.