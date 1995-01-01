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    Президент «Спортинга» – о стоимости Бруну Фернандеша: «62 миллиона? За эту сумму мы его точно не отпустим»

    Президент «Спортинга» Фредерико Варандас прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Бруну Фернандеш находится в сфере интересов европейских топ-клубов.

    Ранее сообщалось, что 24-летнего футболиста хотят приобрести «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Атлетико».

    «Я не знаю, много ли или мало (заинтересованных клубов). Я знаю только то, что в прессе ходит много слухов о стоимости игрока – 55 миллионов евро, 62 миллиона. За эту сумму мы точно его не отпустим.

    Если Фернандеш уйдет, придут другие качественные игроки. Но это только в случае уходу Бруну.

    Поступали ли официальные предложения по футболисту? Нет», – сказал Варандас.

    • Контракт Фернандеша со «Спортингом» рассчитан до июня 2023 года.
    • В прошлом сезоне хавбек провел 33 матча в чемпионате Португалии, забил 20 голов и сделал 13 результативных передач.

    Источник: The Mirror

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