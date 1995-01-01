Президент «Спортинга» – о стоимости Бруну Фернандеша: «62 миллиона? За эту сумму мы его точно не отпустим»

Президент «Спортинга» Фредерико Варандас прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Бруну Фернандеш находится в сфере интересов европейских топ-клубов.

Ранее сообщалось, что 24-летнего футболиста хотят приобрести «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Атлетико».

«Я не знаю, много ли или мало (заинтересованных клубов). Я знаю только то, что в прессе ходит много слухов о стоимости игрока – 55 миллионов евро, 62 миллиона. За эту сумму мы точно его не отпустим.

Если Фернандеш уйдет, придут другие качественные игроки. Но это только в случае уходу Бруну.

Поступали ли официальные предложения по футболисту? Нет», – сказал Варандас.