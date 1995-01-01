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    ESPN: «Реал» может отпустить Бэйла в Китай бесплатно

    По информации ESPN, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может перейти в один из китайских клубов на правах свободного агента.

    Мадридцы готовы расторгнуть контракт с валлийцем, который действует до 2022 года, если он согласится переехать в Китай. «Реал» рассматривает такой вариант, потому что ни один европейский клуб не сделал предложения по 30-летнему игроку.

    Два дня назад главный тренер мадридцев Зинедин Зидан заявил, что было бы лучше для всех, если бы Бэйл покинул клуб как можно скорее.

    Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в «ПСЖ» в рамках сделки по Неймару. Как утверждает источник, в Мадриде эти слухи не воспринимают всерьез.

    • Бэйл выступает за «Реал» с сентября 2013 года.
    • Футболист провел за мадридцев 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
    • В составе «Реала» полузащитник выиграл чемпионат и Кубок Испании и четырежды победил в Лиге чемпионов.

    Источник: ESPN

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6776

      Skull_Boy 11 минут назад

      Ну очевидно же, что бритты кроме своего континента и США толком играть нигде не могут, был уже такой опыт с английской колонией в Реале и все в итоге сдохли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5040

      батог 27 минут назад

      Г-н Федун, забирай !!! С ним можно и на ЛЧ замахнуться ! Лет 6 еще повоюет !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5040

      батог > батог 14 минут назад

      Ну, забирай ! Мы тебе на памятник скинемся !

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