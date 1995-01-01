ESPN: «Реал» может отпустить Бэйла в Китай бесплатно

По информации ESPN, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может перейти в один из китайских клубов на правах свободного агента.

Мадридцы готовы расторгнуть контракт с валлийцем, который действует до 2022 года, если он согласится переехать в Китай. «Реал» рассматривает такой вариант, потому что ни один европейский клуб не сделал предложения по 30-летнему игроку.

Два дня назад главный тренер мадридцев Зинедин Зидан заявил, что было бы лучше для всех, если бы Бэйл покинул клуб как можно скорее.

Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в «ПСЖ» в рамках сделки по Неймару. Как утверждает источник, в Мадриде эти слухи не воспринимают всерьез.